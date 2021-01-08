Смартфон Realme V15 5G в версии 6/128 ГБ оценен в 230 долларов

Realme старается не отставать от своих конкурентов, причем китайская компания сейчас сосредоточена на 5G смартфонах.

Представленный Realme V15 стал первым аппаратом, относящимся к линейке Realme Koi.

Новый смартфон разработчики создали на базе высокопроизводительного процессора Dimensity 800U, который представляет собой восьмиядерный чип с поддержкой 5G от компании MediaTek.



В Realme V15 не стали экономить на памяти, так как устройство получило 6 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, а также 128 ГБ постоянной памяти UFS 2.1.

Гордостью устройства стал 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, частота работы экрана составляет 60 Гц.

Фронтальная камера смартфона оснащена матрицей с разрешением 16 Мп. На задней панели установлена тройная камера с основным модулем на 64 Мп, 8 Мп широкоугольным объективном и 2 Мп макрокамерой.

Аккумулятор в аппарате на 4310 мАч, и его можно заряжать зарядкой мощностью 50 Вт.



Realme V15 в самой доступной конфигурации будет предлагаться по цене 230 долларов, версия с 8 ГБ оперативной памяти оценивается в 310 долларов. Старт продаж смартфона намечен на 14 февраля.