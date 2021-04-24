Смартфон Realme Q3 с поддержкой 5G представлен официально

Компания Realme выпустила новый смартфон среднего уровня, поддерживающий работу в сетях пятого поколения.

Новинка Realme Q3 получила процессор Snapdragon 750G и испарительную камеру площадью 9400 мм², которая отвечает за охлаждение устройства.

Экран новинки выполнен по технологии IPS и имеет диагональ 6,5 дюйма, а также поддерживает частоту обновления 120 Гц.

В дисплее врезали камеру на 16 Мп, а на боковой панели расположился сканер отпечатков пальцев. Сзади расположилась камера с тремя датчиками разрешением 48, 8 и 2 Мп.

За автономную работу устройства отвечает аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки.

Стоимость смартфона в версии 6/128 ГБ составляет 200 долларов, тогда как конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ предлагают за 215 долларов.

В продаже аппарат появится в двух цветах с названием «научно-фантастический чёрный» и «психоделический серый».