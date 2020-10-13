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Смартфон Realme Q2i с поддержкой 5G будет стоить около $150

13.10.2020 11:55

Realme Q2, Realme Q2 Pro и Realme Q2i были запущены в Китае как продолжение Realme Q, запущенного еще в сентябре. Три телефона имеют поддержку 5G, большие батареи и процессоры MediaTek. Realme Q2 и Realme Q2 Pro предлагаются в двух конфигурациях ОЗУ и хранилища и двух цветовых вариантах.

Смартфон Realme Q2i с поддержкой 5G будет стоить около $150

Смартфон Realme Q2i был выпущен 13 октября 2020 года. Телефон оснащен 6,50-дюймовым сенсорным дисплеем и соотношением сторон 20: 9. Realme Q2i работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 720. Он поставляется с 4 ГБ оперативной памяти. Realme Q2i работает под управлением Android 10 и питается от несъемного аккумулятора емкостью 5000 мАч. Realme Q2i поддерживает фирменную быструю зарядку.

Что касается камер, Realme Q2i на задней панели оснащен 13-мегапиксельной камерой с диафрагмой f / 2.2. У задней камеры есть автофокус. На передней панели установлена ​​8-мегапиксельная камера для селфи.

Realme Q2i работает под управлением пользовательского интерфейса Realme на базе Android 10 и имеет 128 ГБ встроенной памяти. Realme Q2i — это смартфон с двумя SIM-картами (GSM и GSM), который принимает карты Nano-SIM и Nano-SIM. Он был запущен в синем и серебряном цветах.

Варианты подключения Realme Q2i включают Wi-Fi, GPS, Bluetooth v5.00, USB Type-C, 3G и 4G. Датчики на телефоне включают акселерометр, датчик внешней освещенности, компас / магнитометр, гироскоп, датчик приближения и датчик отпечатков пальцев.\

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