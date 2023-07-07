Смартфон Realme Narzo 60 Pro с хранилищем на 1 ТБ оценили в Индии в 30 тысяч рублей

Realme для индийского рынка представила новые смартфоны Narzo 60 и Narzo 60 Pro.

Как и писали ранее инсайдеры новинки оказались копиями Realme 11 и 11 Pro, при этом для индийского рынка аппараты получили некоторые дизайнерские изменения.

Так, Narzo 60 получил AMOLED экран диагональю 6,43 дюйма и частотой обновления 90 Гц. В основе аппарата лежит процессор Dimensity 6020, который дополнен 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Такой смартфон в Индии оценивается в 220 долларов.

Narzo 60 Pro стоит от 290 долларов, но в этом устройстве уже установлен процессор Dimensity 7050, 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц с частотой ШИМ в 2160 Гц.

Оперативной памяти в зависимости от версии может быть установлено 8 или 12 ГБ. Особенностью модели стало наличие 1 ТБ постоянной памяти в максимальной конфигурации, цена такой версии составляет 365 долларов.