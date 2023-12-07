Смартфон Realme GT5 Pro с Snapdragon 8 Gen 3 за 465$ представлен официально

Сегодня Realme официально представила свой флагманский смартфон — Realme GT5 Pro. Он сразу же вошёл в число самых доступных флагманов на Snapdragon 8 Gen 3. Например, если Xiaomi 14 стоит от 545 долларов, то первым покупателям Realme GT5 Pro обойдётся в 465 долларов. То есть цена на уровне Redmi K70 Pro, хотя по многим параметрам флагман Realme превосходит флагмана Redmi.

Realme GT5 Pro работает под управлением Realme UI 5.0 на базе Android 14, создатели обещают три крупных обновления Android и четыре года обновлений безопасности.

У Relame GT5 Pro нет экрана 2К, но зато панель OLED 1,5K преподносится как лучшая в своём классе. Диагональ экрана — 6,78 дюйма, частота регулировки ШИМ — 2160 Гц. В основном это происходит за счёт того, что максимальная яркость достигает 4500 кд/м2 («глобальная» яркость — 1600 кд/м2), а кадровая частота составляет 144 Гц.

Некоторые производители начали использовать в своих флагманах титановую рамку — она крепче металлической и легче. Но Relame GT5 Pro получил сверхпрочную алюминиевую рамку, которая, по словам создателей, прочнее титановой.

А ещё у смартфона просто огромная испарительная камера площадью 12 000 мм2, до этого рекорд был у OnePlus 12 — чуть больше 9000 мм2. В основе аппаратной платформы находится SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

До премьеры GT5 Pro Realme активно рассказывала о камере смартфона, и в первую очередь его перископном модуле с совершенно новым (для такого модуля) сенсором Sony IMX890. Его разрешение составляет 50 Мп. Создатели говорят о 3-кратном оптическом зуме и 6-кратном зуме без потери качества. Основной сенсор тоже из топовых — 50-мегапиксельный Sony LYT-808. А вот в модуле со сверхширокоугольным объективом странно видеть старенький 8-мегапиксельный сенсор Sony IMX355. Во фронтальной камере — 32-мегапиксельный датчик Sony IMX615.

В плане подсистемы питания всё в точности как у OnePlus 12: аккумулятор ёмкостью 5400 мА•ч, поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.