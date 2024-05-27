Смартфон Realme C63 появился в бенчмарке Geekbench

Компания Realme готовится к выпуску нового смартфона C63 в Малайзии.

Этот телефон будет заменой модели прошлого года, Realme C53. Устройство уже получило несколько сертификатов, включая FCC, TUV и BIS. Сейчас оно появилось в Geekbench, где раскрыты некоторые ключевые характеристики.

Realme C63, известный также как модель RMX3939, имеет материнскую плату с кодовым названием ums9230_latte.

В его состав входит восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,82 ГГц, что может указывать на использование процессора UniSoC T612. Смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и будет работать на ОС Android 14.

Согласно результатам тестов Geekbench, Realme C63 набрал 423 балла в одноядерном тесте и 1472 балла в многоядерном тесте.

Ранее стало известно, что устройство будет иметь аккумулятор емкостью 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Realme C63 будет получит рамку без изгибов и квадратный модуль камеры с двумя датчиками и светодиодной вспышкой.

Смартфон будет доступен в зеленом и синем цветовых вариантах. Зеленый вариант имеет градиентный рисунок, а синий — текстурированную заднюю панель из искусственной кожи.

Кроме того, известно о наличии 50-мегапиксельной основной камерой.