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Смартфон Realme C55 с вырезом в стиле iPhone 14 Pro выйдет на рынок России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Realme C55 скоро поступит в продажу на российском рынке. Старт продаж анонсировало российское представительство производителя, но пока не озвучили цены.
Точную дату продаж пока не назвали, но сказали что это произойдет в ближайшее время, на официальном сайте Realme уже есть все подробности про C55.

В этом смартфоне установлен аккумулятор на 5000 мАч, процессор Helio G88 и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ за счет выделения еще 8 ГБ из флеш-накопителя.

Среди особенностей Realme C55 еще можно выделить расширяемую область вокруг фронтальной камеры по подобию Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Причем данная система реализована не сторонним софтом, а является частью оболочки UI 4.

Realme C55
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