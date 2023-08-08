На российском рынке скоро появится доступный смартфон realme C53

С 15 августа на российском рынке начнутся официальные продажи смартфона Realme C53.

До нашего рынка модель добралась в международном варианте, есть еще индийская версия, но она отличается камерой и быстрой зарядкой.

Новинка официально станет доступна только на следующей неделе, при этом ретейлер DNS уже начал принимать заказы на смартфон.

Крупнейший в России ритейлер предлагает версию Realme C53 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, ее можно приобрести за 15 999 руб.

Напомним, международная версия Realme C53 от индийской отличается камерой, в индийском варианте установлен основной датчик на 108 Мп, при этом поддерживается 18 Вт зарядка.

До РФ добрался вариант Realme C53 с основной 50 Мп камерой, но 33 Вт сетевой зарядкой.

Особенностью смартфона также считается выделенная область экрана в районе каплевидного выреза под фронтальную камеру, китайский производитель ее назвал «мини-капсула», а фактически она повторяет режим Dynamic Island в iPhone 14 Pro.

В Realme C53 установили 6,74-дюймовый дисплей с разрешением 720х1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

В верхней части дисплея находится 8 Мп камера, на задней панели установлено два датчика изображения, где основной на 50 Мп, и вспомогательный для измерения глубины сцены.

В новинке установлен процессор Unisoc T612 и аккумулятор на 5000 мАч, также аппарат получил сканер отпечатка пальца на боковой грани и поддержку NFC.

Работает Realme C53 под управлением Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI T Edition.