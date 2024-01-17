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Смартфон Realme C53 получил новую версию в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 284 Опубликовано

В 2024 году Realme планирует продолжать выпускать новые устройства в разных ценовых категориях, в том числе и новую серию смартфонов Note.

Смартфон Realme C53 получил новую версию в России

Пока же компания представила новую версию смартфона Realme C53, который получил увеличенного объема память. В частности, компания предложила модель в конфигурации 8/256 ГБ, которая дополнила линейку, где предлагалась версия 6/128 ГБ.

Realme C53 дебютировал на российском рынке в конце лета. В нем имеется современный дизайн, ИИ-камера с датчиком на 50 Мп, динамическая мини-капсула, 33-ватная зарядка и экран с частотой обновления 90 Гц.

Также в компании рассказали, что модель Realme C53 пользуется хорошим спросом не только в России, но и в мире. Только в России было продано 6,3 млн устройств, а мировые объемы продаж превысили 100 млн экземпляров. Новая версия позволит еще больше нарастить продажи.

 

 

 

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