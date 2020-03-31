Смартфон Realme 6 выходит в Европе

Компания Realme запускает продажи своего смартфона Realme 6 на европейским рынке.

Модели Realme 6 и 6i уже появились на официальном сайте компании в Европе и там же указано, что в продаже они появятся 13 апреля.

Realme 6i стал самым дешевым смартфоном 90 Гц экраном. Его стоимость составит 200 евро минимум, тогда как версия Realme 6 обойдётся по цене от 230 евро.

Realme 6i оснащен процессором MediaTek Helio G80, имеет батарею на 5 000 мАч и камеру с основным модулем на 48 Мп.

Вторая модель имеет чип Helio G90T, 90 Гц экран, 64 Мп основную камеру и поддержку 30-ватной зарядки. Ожидается, что скоро смартфоны появятся и на российском рынке.