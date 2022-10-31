Смартфон Realme 10 официально получил процессор Helio G99 и до 8 ГБ ОЗУ

Realme 10 уже предлагают на российском рынке, несмотря на то что официально аппарат еще не представлен.

В России на прилавках появился бюджетный смартфон Realme 10, об этом пишет издание Rozetked со ссылкой на канал «Поясни за мобилу». Источник опубликовал фото смартфона с ценником из магазина «Связной».

Realme 10 продают за 19990 рублей с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Ожидается, что базовая версия аппарата будет с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Цена такой версии должна составляет около 12 тыс. рублей.



В основе смартфона будет процессор MediaTek Helio G99. Аппарат получит AMOLED-экран диагональю 6,5-дюйма и частотой обновления 90 Гц.

В Realme 10 основная камера будет на 50 Мп, дополнительная на 2 Мп. Официальная презентация смартфона состоится 5 ноября.