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Смартфон Realme 10 официально получил процессор Helio G99 и до 8 ГБ ОЗУ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 77 Опубликовано

Realme 10 уже предлагают на российском рынке, несмотря на то что официально аппарат еще не представлен.
В России на прилавках появился бюджетный смартфон Realme 10, об этом пишет издание Rozetked со ссылкой на канал «Поясни за мобилу». Источник опубликовал фото смартфона с ценником из магазина «Связной».

Realme 10 продают за 19990 рублей с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Ожидается, что базовая версия аппарата будет с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Цена такой версии должна составляет около 12 тыс. рублей.

Смартфон Realme 10 официально получил процессор Helio G99 и до 8 ГБ ОЗУ
В основе смартфона будет процессор MediaTek Helio G99. Аппарат получит AMOLED-экран диагональю 6,5-дюйма и частотой обновления 90 Гц.

В Realme 10 основная камера будет на 50 Мп, дополнительная на 2 Мп. Официальная презентация смартфона состоится 5 ноября.

Смартфон Realme 10 официально получил процессор Helio G99 и до 8 ГБ ОЗУ

Realme 10
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