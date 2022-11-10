Смартфон Realme 10 был официально представлен на международном рынке

Realme представила новый недорогой смартфон Realme 10, который сразу стал доступен для заказа и на российском рынке.

Доступно три версии с 4/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти по цене 17 990, 19 990 и 21 990 рублей.

Аппарат доступен в черном и белом цветах. В смартфоне установлен 6,4-дюймовый экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Несмотря на то, что новинка получила AMOLED экрана, сканер отпечаток решили установить сбоку, а не под экран.

С фронтальной стороны находится 16 Мп камера, на тыльной стороне размещена двойная камера с фотодатчиками на 50 и 2 Мп.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G99. Питание Realme 10 осуществляется за счет встроенного аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В российской версии есть NFC, при этом международная модификация лишена этого модуля.