Смартфон-раскладушка Nubia Flip вышел на рынок Китая по цене 38 тыс. рублей

Китайская компания Nubia, дочерняя компания ZTE, представила свой первый складной смартфон Nubia Flip на презентационном мероприятии в Китае. Он предлагается в сегменте среднего класса, что делает его более доступным для широкой аудитории.

Nubia Flip имеет классический дизайн раскладушки с толщиной 7,0 мм и весом 209 граммов. Он оснащен высококачественным шарниром из космической стали, который может выдержать более 200 000 открываний и закрываний.

Задняя панель смартфона имеет круглый дисплей размером 1,43 дюйма, окруженный кольцом, который служит островком для камеры.

Основной складной дисплей FHD+ AMOLED имеет размер 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц и отверстием для фронтальной камеры. Дисплей обеспечивает высокое качество изображения и покрытие цветовой гаммы DCI-P3.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с графическим процессором Adreno 644. Он доступен в трех конфигурациях памяти: 8 ГБ RAM + 256 ГБ хранилище, 12 ГБ RAM + 256 ГБ хранилище и 12 ГБ RAM + 512 ГБ хранилище. Аккумулятор емкостью 4310 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Что касается камер, то на задней панели есть основная камера с 50-мегапиксельным сенсором и датчиком глубины 2 Мп для портретных снимков.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Система камер поддерживает компьютерную съемку с использованием искусственного интеллекта и имеет ночной режим для съемки в условиях низкой освещенности.

Предварительные заказы на Nubia Flip уже начались, а официальный запуск намечен на 16 апреля.

Цены на устройство составляют 2999 юаней или чуть больше 38 тыс. рублей за версию с 8 ГБ RAM и 256 ГБ хранилищем, 3299 юаней или 42,1 тыс. рублей за версию с 12 ГБ RAM и 256 ГБ хранилищем, а также 3699 юаней или 47,2 тыс. рублей за версию с 12 ГБ RAM и 512 ГБ хранилищем. Он будет доступен в трех цветовых вариантах: Caramel, Milk Tea и Taro.