Смартфон Poco X3 с NFC и четверной камерой «засветился» в Сети до анонса

Смартфон Poco X3 с NFC и четверной камерой «засветился» в Сети до анонса05.09.2020 20:06
Poco X3 NFC станет очередным недорогим смартфоном молодого бренда.
В Сети опубликовали качественный снимок блока камеры Poco X3 NFC. Изображение подтверждает наличие четырех объективов, расположенных в едином большом блоке на тыльной стороне.
На одной площадке китайский производитель разместил светодиодную вспышку, за счет чего основная камера выглядит симметрично.
Poco X3 NFC получит датчики на 64, 13, 2 и 2 Мп. Аппарат будет предлагаться в Индии и на европейском рынке, причем уже известно, что в ЕС его можно будет приобрести за 200 евро.
В смартфоне установят восьмиядерный процессор Snapdragon 732G, который дополнят 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
Дисплей в устройстве будет диагональю 6,67 дюйма, причем заявлена частота обновления 120 Гц.
Когда Poco X3 NFC поступит в продажу пока неизвестно, но ожидается что смартфон станет доступен для покупки в течении двух недель.
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