Смартфон Poco X3 Pro от Xiaomi с процессором Snapdragon 860 полностью рассекречен

Компания Xiaomi полностью раскрыла характеристики смартфона POCO X3 Pro.

За 330 долларов пользователь получит смартфон с 6.67-дюймовым FullHD+ дисплеем с защитой Gorilla Glass 6. Частота обновления экрана составит 120 Гц, а скорость отклика сенсора 240 Гц.

Под «капотом» смартфона находится процессор Snapdragon 860, работающий в паре с графикой Adreno 640.

Дополнили однокристальную систему оперативной памятью объёмом 6 Гб и флэш-памятью от 128 до 256 Гб.

Смартфон также получил Bluetooth 5.1, модуль Wi-Fi 5 и поддержку сетей четвертого поколения.

Тыльная панель примечательна квадрокамерой расположенной в круге. Конфигурация типична для многих смартфонов, а именно в ней есть основной датчик на 48 мп, широкоформатный на 8 мп и два на 2 мп каждый.

Также в блоке находится светодиодная фотовспышка.