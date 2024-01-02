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Смартфон Poco M6 Pro с 4G дебютирует в Индии 11 января

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Бренд Poco анонсировал презентацию смартфона Poco M6 Pro 4G на индийском рынке. Этот смартфон будет представлять собой доступную и конкурентоспособную альтернативу на рынке 4G-устройств.

Смартфон Poco M6 Pro с 4G дебютирует в Индии 11 января

Poco M6 Pro 4G будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет находиться мощный процессор MediaTek Helio G99, а пользователи смогут выбрать модель с объемом ОЗУ до 12 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.

Селфи-камера с разрешением 16 мегапикселей будет интегрирована в дисплей, а на задней панели устройства будет расположена тройная камера с главным сенсором на 64 мегапикселя и искусственным интеллектом. Дополнительные детали о камерах пока остаются загадкой.

Poco M6 Pro 4G будет работать на операционной системе Android 13 и получит обновление до Android 14 в будущем. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт обеспечит долгое время работы устройства. Тонкий корпус толщиной 8,3 мм и легкий вес в 179 граммов сделают смартфон удобным в использовании.

Информации о стоимости новинки на индийском рынке пока нет.

Напомним, что Poco M6 5G, представленный недавно, уже завоевал популярность благодаря своим конкурентоспособным характеристикам и доступной цене.

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