Смартфон Poco M5 начнут продавать на российском рынке с 3 октября 2022 года

Xiaomi в начале следующего месяца в России начнет продажи недорого смартфона Poco M5.

Его официальный старт продаж намечен на 3 октября, причем продажи начнутся с акционного предложения.

Китайский производитель на российском рынке выставил рекомендованную розничную цену за Poco M5 в размере 14 990 рублей.

Такой ценник будет действовать на версию 4/64 ГБ памяти, за конфигурацию 4/128 ГБ попросят 16 990 рублей. По акции смартфон предложат за 12 990 и 14 990 рублей соответственно. Причем первые покупатели в подарок получат Redmi Buds 3 Pro за 1 990 рублей.

Poco M5 получил 6,58 дюймовый экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

На задней панели смартфона находится тройная камера с датчиками 50 Мп, 2 и 2 Мп. Фронтальный модуль в смартфоне на 5 Мп.

Основан аппарат на базе процессора MediaTek Helio G99. Питание устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.