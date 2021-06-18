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Смартфон Poco M3 Pro дебютировал на российском рынке

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На российском рынке новый смартфон будет предлагаться в двух конфигурациях, причем с 21 по 25 июня его можно купить дешевле за счет купонов и кода.

Смартфон Poco M3 Pro дебютировал на российском рынке в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, а также в исполнении 6/128 ГБ.

Первую оценили в 17 990 рублей, а вторая обойдется в 19 990 рублей. Цветовая гамма нового смартфона в России представлена черным, синим и желтым вариантами.

Первые покупатели могут получить скидку, а в период с 21 по 25 июня за счет купонов и кода DADA1000 стоимость устройства будет ниже рекомендованной.

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