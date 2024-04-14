Смартфон Pixel 8a засветился на сайте оператора UScellular

Устройство Pixel 8a давно находится в центре слухов, и утечки информации появляются повсюду. Даже Google Fi случайно раскрыл некоторые подробности ожидаемого устройства. Недавно авторитетный сетевой информатор заметил Pixel 8a на сайте одного из американских операторов связи.

Инсайдер Эван Бласс быстро заметил на сайте UScellular информацию о Pixel 8a. Похоже, оператор загрузил учебное пособие для устройства, но затем быстро его удалил.

Однако Бласс успел сделать снимок экрана, на котором был виден цветовой вариант Obsidian, а также ранее раскрытые цвета Porcelain, Bay и Mint.

По слухам Pixel 8a получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. В основе смартфона должен лежать фирменный процессор Tensor G3, по слухам версия процессора для Pixel 8a будет иметь ограниченную производительность. Ранее сообщалось что автономность Pixel 8a будет на уровне Pixel 7а при этом аппарат должен получить более быструю зарядку.

Ожидается что Pixel 8a будет представлен на конференции разработчиков Google I/O, которая запланирована на 14 мая.

Источник: gizmochina