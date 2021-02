Смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном показали на видео

Oppo еще в прошлом году анонсировала раздвижной смартфон с гибким экраном. Вчера в социальной сети Twitter появились ролики, демонстрирующие работу раздвижного Oppo X 2021.

В коротком видео можно увидеть насколько плавно работает интерфейс смартфона во время увеличения и уменьшения экрана.

Сам процесс разворачивания дисплея в Oppo X 2021 очень медленный. Для этого в аппарате установлен отдельный привод и ролик.

По официальной информации, диагональ экрана Oppo X 2021 составляет от 6,7 до 7,4-дюймов.

В прошлом году на презентации Oppo X 2021 было сказано, что аппарат успешно прошел все испытания, но его серийное производство еще не утверждено. Предположительно, устройство выйдет органичным тиражом и по очень высокой цене.

OPPO X 2021 🙌 I think rollable smartphones should be coming soon

Are you just as excited as I am?

video by @BrandonLKS pic.twitter.com/xpMeqV7EQW

— Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) February 11, 2021