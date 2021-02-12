Смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном показали на видео

Смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном показали на видео12.02.2021 12:01
Oppo еще в прошлом году анонсировала раздвижной смартфон с гибким экраном. Вчера в социальной сети Twitter появились ролики, демонстрирующие работу раздвижного Oppo X 2021.
В коротком видео можно увидеть насколько плавно работает интерфейс смартфона во время увеличения и уменьшения экрана.
🔥 Nouvelle vidéo EN LIGNE ! 🔥
INCROYABLE : J’ai essayé le premier smartphone avec écran déroulable !
Comment ça fonctionne, quels usages ? C’est ici👉 https://t.co/Gfphv7EvjM
RT appréciés ❤️ #OPPOX2021 pic.twitter.com/FFeYBcIIef
— вrandon le proĸтor (@BrandonLKS) February 11, 2021
Сам процесс разворачивания дисплея в Oppo X 2021 очень медленный. Для этого в аппарате установлен отдельный привод и ролик.
По официальной информации, диагональ экрана Oppo X 2021 составляет от 6,7 до 7,4-дюймов.
В прошлом году на презентации Oppo X 2021 было сказано, что аппарат успешно прошел все испытания, но его серийное производство еще не утверждено. Предположительно, устройство выйдет органичным тиражом и по очень высокой цене.
OPPO X 2021 🙌 I think rollable smartphones should be coming soon
Are you just as excited as I am?
video by @BrandonLKS pic.twitter.com/xpMeqV7EQW
— Ben Geskin 📸📱👨💻 (@BenGeskin) February 11, 2021
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