Смартфон Oppo X 2021 с раздвижным экраном показали на видео

Oppo еще в прошлом году анонсировала раздвижной смартфон с гибким экраном. Вчера в социальной сети Twitter появились ролики, демонстрирующие работу раздвижного Oppo X 2021.

В коротком видео можно увидеть насколько плавно работает интерфейс смартфона во время увеличения и уменьшения экрана.

🔥 Nouvelle vidéo EN LIGNE ! 🔥 INCROYABLE : J’ai essayé le premier smartphone avec écran déroulable ! Comment ça fonctionne, quels usages ? C’est ici👉 https://t.co/Gfphv7EvjM RT appréciés ❤️ #OPPOX2021 pic.twitter.com/FFeYBcIIef — вrandon le proĸтor (@BrandonLKS) February 11, 2021

Сам процесс разворачивания дисплея в Oppo X 2021 очень медленный. Для этого в аппарате установлен отдельный привод и ролик.

По официальной информации, диагональ экрана Oppo X 2021 составляет от 6,7 до 7,4-дюймов.

В прошлом году на презентации Oppo X 2021 было сказано, что аппарат успешно прошел все испытания, но его серийное производство еще не утверждено. Предположительно, устройство выйдет органичным тиражом и по очень высокой цене.