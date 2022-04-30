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Смартфон Oppo Reno 8 с Snapdragon 7 Gen 1 сертифицирован в 3C

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Первый смартфон с Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 — OPPO Reno 8, прошел сертификацию в 3С, благодаря чему стали известны его характеристики.

Так, согласно официальным данным OPPO Reno 8 будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памяью UFS 3.1.

В новинке будет 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080×2400 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Спереди предложат 32-мегапиксельный датчик для селфи-камеры и три датчика задней камеры с объективами 50 МП (IMX766), 8 МП и 2 МП.

Аккумулятор будет емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. OPPO Reno 8 будет поставляться с ColorOS 12 на базе Android 12.

Информации о том, когда представят смартфон, пока нет, но вероятно это произойдет уже скоро.

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