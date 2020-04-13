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Смартфон Oppo A92s позирует на новом постере

13.04.2020 19:14

Oppo сегодня представила свой новый флагманский смартфон Oppo Ace 2, а также опубликовала постер еще одной модели — Oppo A92s.
На постере раскрыли информацию о цветовых решениях устройства, его памяти и цене.

Так, будущий китайский аппарат поступит в продажу по цене 355 долларов. Покупателям предложат версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Внизу изображения еще было указано, что Oppo A92s получит 1120 Гц экран и поддержку 5G.

Известно, что в основе смартфона будет лежать процессор MediaTek Dimensity 800. На тыльной стороне в квадратном блоке основной камеры будут расположены модули на 48 Мп, 8, 2 и 2 Мп. С лицевой стороны установят 16 Мп сенсор.
Батарея в Oppo A92s на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

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