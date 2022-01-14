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Смартфон OPPO A55 вышел на российский рынок по цене 15 990 рублей

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Компания OPPO начала продажи в России нового недорого смартфона с большой батареей и неплохой камерой.

Смартфон OPPO A55 вышел на российский рынок по цене 15 990 рублей за единственную версию с 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти.

Продают новинку в черном и синем цвете. Процессор в устройстве Helio G35, а работает оно под управлением ColorOS 11.1.

Диагональ экрана смартфона составляет 6,51 дюйма, а спереди еще есть камера на 16 Мп. В основной камере заявлен главный датчик на 50 Мп, который дополнен двумя модулями на 2 Мп.

Что касается аккумулятора, то его емкость составляет 5 000 мАч с поддержкой 18-ватной быстрой зарядки. Также в OPPO A55 стоит отметить наличие защиты по стандарту IPX4 и от короткого замыкания.

Смартфон OPPO A55 вышел на российский рынок по цене 15 990 рублей

 

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