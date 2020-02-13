Смартфон Oppo A31 полностью рассекретили еще до презентации

Oppo готовит новый недорогой смартфон, который в ближайшее время должен появится на рынке. Этот аппарат уже полностью рассекретили инсайдеры, но пока не озвучили его цену.

На рынке смартфон будет предлагаться под названием Oppo A31, а в основе этого аппарата ляжет процессор Helio P35.

Компания предложит две версии — 4/64 и 6/126 ГБ памяти. Аккумулятор в аппарате будет на 4230 мАч.

Сообщается и про 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, в котором будет выполнен каплевидный вырез под фронтальную камеру с 8 Мп датчиком.

На тыльной стороне Oppo A31 будет расположен двойной модуль камеры, состоящий из 16 и 2 Мп датчиков. Также на задней панели разместят сканер отпечатка пальца. Размеры аппарата — 163,9х75,5х8,3 мм, вес 180 г.