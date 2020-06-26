Смартфон OnePlus Nord может получить двойную селфи-камеру

OnePlus скоро представит несколько смартфонов, среди которых будут как доступные модели, так и устройства из среднебюджетного сегмента.

Среди последних окажется смартфон OnePlus Nord, который постепенно обрастает подробностями.

Согласно последним данным, новая модель может получить двойную селфи-камеру, вместо одной врезанной в экран, как сообщалось ранее.

Также сообщается, что в камере главный датчик получит разрешение 32 Мп, а помогать ему будет широкоугольный объектив на 8 Мп.

Расположится камера в левом верхнем углу экрана. Из других характеристики известно о наличии в новинке экрана AMOLED с частотой обновления 90 Гц, процессора Snapdragon 765G, батареи на 4 000 мАч и основной камеры с четырьмя модулями, где главным станет 48-мегапиксельный сенсор.