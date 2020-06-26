Смартфон OnePlus Nord может получить двойную селфи-камеру

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.47 EUR/RUB: 78.06 BTC/USD: 8756.9

26 июля : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Смартфон OnePlus Nord может получить двойную селфи-камеру

26.06.2020 15:49

OnePlus скоро представит несколько смартфонов, среди которых будут как доступные модели, так и устройства из среднебюджетного сегмента.
Среди последних окажется смартфон OnePlus Nord, который постепенно обрастает подробностями.

Согласно последним данным, новая модель может получить двойную селфи-камеру, вместо одной врезанной в экран, как сообщалось ранее.

Также сообщается, что в камере главный датчик получит разрешение 32 Мп, а помогать ему будет широкоугольный объектив на 8 Мп.

Расположится камера в левом верхнем углу экрана. Из других характеристики известно о наличии в новинке экрана AMOLED с частотой обновления 90 Гц, процессора Snapdragon 765G, батареи на 4 000 мАч и основной камеры с четырьмя модулями, где главным станет 48-мегапиксельный сенсор.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги