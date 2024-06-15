Смартфон OnePlus Nord C4 Lite получит чип Snapdragon 695 и 8 ГБ ОЗУ

Инсайдер Gadget Bits опубликовал снимок и данные о предполагаемом дизайне и характеристиках смартфона OnePlus Nord CE4 Lite.

Согласно обнародованным в сети данным, OnePlus Nord CE4 Lite будет иметь овальный модуль камеры с главным датчиком изображения на 50 Мп, а также парой LED-вспышек.

О корпусе смартфона информация не ясна, и неизвестно, из каких материалов он будет сделан.

Согласно данным Geekbench, OnePlus Nord CE4 Lite будет оснащен процессором Snapdragon 695 и 8 ГБ оперативной памяти. Оценки производительности составили 896 и 2002 балла в одно- и многоядерном тесте соответственно.