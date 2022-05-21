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Смартфон OnePlus Nord 2T дебютировал на рынке Европы

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Новый смартфон стал первым на мировом рынке, получившим процессор Dimensity 1300.

Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus Nord 2T для европейского рынка. Этот аппарат имеет 6,43-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+.

В экран встроили сканер отпечатков пальцев, а в круглом вырезе дисплея установили селфи-камеру разрешением 32 Мп, как у OnePlus 10 Pro. На задней панели имеется тройная камера с модулями на 50 Мп Sony IMX 766 и f/1.8, 8 МП с углом обзора 120 градусов, а также 2 Мп датчик.

Смартфон OnePlus Nord 2T дебютировал на рынке Европы

Процессор Dimensity 1300 в смартфоне дополнен 8 или 12 Гб оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4 500 Мач с поддержкой 8-ватной быстрой зарядки. Чтобы полностью зарядит батарею потребуется полчаса.

Работает OnePlus Nord 2T под управлением Android 12 с OxygenOS 12.1. Еще модно отметить наличие 4G/5G LTE, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB-Typ-C (2.0).

Что касается цен, то самый доступный вариант с 8/128 ГБ оценен в 399 евро, а конфигурация 12/256 Гб оценена в 499 евро. В продаже новинка станет доступна 24 мая в черном и зеленом цвете.

OnePlus OnePlus Nord 2T
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