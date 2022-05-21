Смартфон OnePlus Nord 2T дебютировал на рынке Европы

Новый смартфон стал первым на мировом рынке, получившим процессор Dimensity 1300.

Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus Nord 2T для европейского рынка. Этот аппарат имеет 6,43-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+.

В экран встроили сканер отпечатков пальцев, а в круглом вырезе дисплея установили селфи-камеру разрешением 32 Мп, как у OnePlus 10 Pro. На задней панели имеется тройная камера с модулями на 50 Мп Sony IMX 766 и f/1.8, 8 МП с углом обзора 120 градусов, а также 2 Мп датчик.

Процессор Dimensity 1300 в смартфоне дополнен 8 или 12 Гб оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4 500 Мач с поддержкой 8-ватной быстрой зарядки. Чтобы полностью зарядит батарею потребуется полчаса.

Работает OnePlus Nord 2T под управлением Android 12 с OxygenOS 12.1. Еще модно отметить наличие 4G/5G LTE, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB-Typ-C (2.0).

Что касается цен, то самый доступный вариант с 8/128 ГБ оценен в 399 евро, а конфигурация 12/256 Гб оценена в 499 евро. В продаже новинка станет доступна 24 мая в черном и зеленом цвете.