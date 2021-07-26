Смартфон OnePlus Nord 2 5G поступит в продажу в Индии

Несколько дней назад OnePlus официально представила на индийском рынке свой последний смартфон среднего класса серии Nord, получивший название OnePlus Nord 2 5G. Как видно из названия, телефон является преемником OnePlus Nord, дебютировавшего в прошлом году.

Сегодня компания начала продавать устройство в Индии через онлайн-торговую площадку Amazon и OnePlus.in для подписчиков Amazon Prime и членов OnePlus Red Club.

Модель с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ стоит 27 999 фунтов стерлингов (~ 376 долларов США), а вариант с объемом памяти 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ стоит 29 999 фунтов стерлингов (около 403 долларов США). Модель с 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ встроенной памяти стоит 34 999 фунтов стерлингов (~ 470 долларов США). На данный момент устройство доступно в двух цветовых вариантах — Blue Haze и Grey Sierra. Третий вариант цвета — Green Woods с кожаной задней отделкой — поступит в продажу в Индии со следующего месяца.

Согласно спецификациям, смартфон OnePlus Nord 2 5G оснащен 6,43-дюймовым дисплеем Fluid AMOLED Full HD + с разрешением экрана 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20: 9.

Под капотом устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 1200 -AI, в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x объемом до 12 ГБ и внутренней памятью UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. В нем нет слота для карты microSD, а это значит, что нет возможности увеличить емкость памяти телефона.

В отделе камеры на задней панели есть тройная камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного датчика Sony IMX766 с диафрагмой f / 1,88, 8-мегапиксельного сверхширокого объектива и 2-мегапиксельного монохромного датчика. На лицевой стороне он оснащен 32-мегапиксельным снимком Sony IMX615 для съемки селфи и видеозвонков.

Варианты подключения на устройстве включают 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2, NFC и порт USB Type-C. Телефон также оснащен датчиком отпечатков пальцев на дисплее для дополнительной безопасности. Он работает под управлением операционной системы Android 11 с собственным пользовательским интерфейсом OxygenOS 11.3, который основан на OPPO ColorOS 11.3 после того, как обе компании объединили свою кодовую базу. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает зарядку Warp Charge мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.