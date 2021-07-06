Компания OnePlus выпустит новый флагманский смартфон под управлением ColorOS 11 и камерой, настроенной специалистами Hasselblad.

Проверенный информатор сообщил, что флагманская модель под названием OnePlus 9T будет выпущена в текущем квартале.

Ее разрабатывают на базе процессора Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G.

В смартфоне установят дисплей Samsung E4, который сейчас считается лучшим на рынке. Экран получит частоту обновления 120 Гц.

Главной особенностью OnePlus 9T станет основная камера, ее настройкой и программным обеспечением занимаются специалисты шведской компании Hasselblad.

Основной датчик камеры будет на 108 Мп.

Других подробностей про OnePlus 9T пока нет. Ожидается, что смартфон будет представлен в сентябре.