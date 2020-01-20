Смартфон OnePlus 8 Pro показали на «живом» фото

В сети показали «живое» фото смартфона OnePlus 8 Pro, которое опубликовал портал TrueTech.

На фотографии показали меню настроек работы экрана, где предлагается три пункта — 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц.

Напомним, в OnePlus 8 Pro будет установлена матрица с частотой обновления до 120 Гц. На снимке также можно увидеть фронтальный модуль камеры, врезанный в верхний левый угол экрана.

OnePlus 8 Pro приписывают 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 3140х1440 пикселей, а также процессор Snapdragon 865 от компании Qualcomm и 12 ГБ оперативной памяти.

На тыльной стороне устройства разместят четыре датчика основной камеры, среди которых будут модули на 64 Мп, 20 и 12 Мп, а четвертым сенсором будет ToF, необходимый для измерения глубины сцены.