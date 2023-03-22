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Смартфон OnePlus 11 выйдет в уникальной версии с мраморной крышкой

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OnePlus решила выпустить новую версию OnePlus 11 с необычной задней панелью.
Глава OnePlus China Ли Цзе анонсировал флагманский смартфон с особой задней панелью.

В социальной сети Weibo Ли Цзе опубликовал тизер, на котором можно увидеть силуэт OnePlus 11, наложенный на изображение Юпитера.

В описании к тизеру указано, что устройство будет создано с использованием беспрецедентных материалов и мастерства, причем каждый аппарат будет уникальным.

По слухам, задняя панель в OnePlus 11 будет выполнена из мрамора. Такой природный материал еще не использовался в телефонах и смартфонах.

OnePlus OnePlus 11
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