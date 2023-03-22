Смартфон OnePlus 11 выйдет в уникальной версии с мраморной крышкой

OnePlus решила выпустить новую версию OnePlus 11 с необычной задней панелью.

Глава OnePlus China Ли Цзе анонсировал флагманский смартфон с особой задней панелью.

В социальной сети Weibo Ли Цзе опубликовал тизер, на котором можно увидеть силуэт OnePlus 11, наложенный на изображение Юпитера.

В описании к тизеру указано, что устройство будет создано с использованием беспрецедентных материалов и мастерства, причем каждый аппарат будет уникальным.

По слухам, задняя панель в OnePlus 11 будет выполнена из мрамора. Такой природный материал еще не использовался в телефонах и смартфонах.