Представлена глобальная версия смартфон OnePlus 10R

OnePlus 10R это международная версия смартфона OnePlus Ace, который ранее был представлен в Китае.

Представленная новинка на рынке будет предлагаться в двух версиях – стандартная и Endurance Edition.

В стандартной будет аккумулятор на 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки на 80 Вт. В Endurance Edition аккумулятор установят на 4500 мАч, но зато его можно будет заряжать блоком питания на 160 Вт.

В OnePlus 10R установили 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2412 х 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Под экраном находится сканер отпечатка пальца, а в верхней части дисплея по центру размещена 16 Мп камера. На задней панели установлена камера на 50 Мп с оптической стабилизацией и два датчика 8 и 2 Мп.

В основе аппарата лежит процессор Dimensity 8100 Max, который дополнили оперативной памятью 8 или 12 ГБ, встроенной памяти предложат 128 и 256 ГБ.

Новинка также оснащена стереодинамиками NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Базовая версия OnePlus 10R будет стоить 508 долларов, а самая дорогая с поддержкой 160 Вт зарядки обойдется в 573 доллара.