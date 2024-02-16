Смартфон Nothing Phone (2a) представят 5 марта 2024 года

Компания Nothing официально анонсировала презентацию смартфона Phone (2a), аппарат намерены показать 5 марта, вероятно презентация состоится в рамках выставки MWC 2024.

Уже известно, что Phone (2a) будет предлагаться в двух вариантах: 8/128 ГБ за 349 евро в белом и черном цветах, а также 12/256 ГБ за 399 евро в тех же цветах.

Phone (2a) получит 6,7-дюймовый AMOLED экран, 32+50 Мп камеры, чип Dimensity 7200 и аккумулятор на 4920 мАч с поддержкой 45 Вт зарядки

Будущая новинка будет работать под управлением Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.5.

На задней панели установят три светодиодных элемента.

Источник: gizmochina