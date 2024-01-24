Смартфон Nokia G42 5G получил обновление до Android 14

Компания HMD Global выпустила обновление для Android 14 для своего смартфона Nokia G42 5G, которое привносит в устройство ряд новых функций и улучшений.

Обновление версии 2.160 имеет объем 2,68 ГБ и включает обновление безопасности Google, выпущенное в декабре 2023 года.

Напомним, Nokia G42 5G имеет 6,56-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц и защитой Gorilla Glass 3. Устройство работает на процессоре Snapdragon 480+ и предлагается в двух вариантах памяти.

В комплекте смартфона есть основная камера на 50 Мп и фронтальная камера на 8 Мп.

Дополнительные характеристики включают аудиоразъем 3,5 мм, боково установленный датчик отпечатков пальцев, защиту от пыли и брызг по стандарту IP52, а также различные варианты подключения.

Смартфон работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.