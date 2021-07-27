HMD Global сегодня официально анонсировала свои новые смартфоны серии C — Nokia C30. Для тех, кто не знает, телефоны серии C от финской компании — самые доступные устройства от этой марки.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым ЖК-дисплеем HD + с разрешением экрана 1600 x 720 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Под капотом он питается от неизвестного восьмиядерного процессора, который имеет четыре ядра A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц и четыре ядра A55 с тактовой частотой 1,2 ГГц.

Устройство поставляется с несколькими конфигурациями памяти — 2 ГБ ОЗУ с 32 ГБ встроенной памяти, 3 ГБ ОЗУ с 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ ОЗУ с 64 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для карт памяти microSD, позволяющий пользователям еще больше увеличить емкость хранилища.

Что касается камеры, телефон оснащен двойной камерой, которая состоит из 13-мегапиксельного первичного датчика со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельного вторичного датчика. На лицевой стороне устройство оснащено 5-мегапиксельной камерой для селфи.

Варианты подключения на устройстве включают 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и порт micro-USB. Он также оснащен датчиком отпечатков пальцев на задней панели для дополнительной защиты.

Телефон работает под управлением Android 11 Go Edition, который представляет собой оптимизированную версию Android 11, предназначенную для устройств с оборудованием начального уровня. Он питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Nokia C30 выпускается в двух цветовых вариантах — зеленом и белом. Цена телефона начинается с 99 евро, что составляет примерно 116 долларов США, и он будет доступен на некоторых рынках с сегодняшнего дня.

Источник — Astera.