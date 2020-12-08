Смартфон может быть заражен вирусом через внешний аккумулятор

Министерство общественно безопасности Китая, на которое ссылаются журналисты издания Gizmochina, выявило новый путь заражения смартфонов вредоносными программами.

Оказалось, что именно внешний аккумулятор может нести опасность для смартфонов, так как он способен заражать вирусами заряжаемые устройства.

Злоумышленники нашли способ, как использовать внешние аккумуляторы для заражения устройств.

Вредоносное ПО могут устанавливать не только на внешние зарядки, но и на общедоступные блоки питания.

При этом отмечается, что для заражения достаточно только одного подключения. Обычно в смартфоны попадает программное обеспечение, способной передавать хакерам различную информацию, в том числе и данные мобильного банкинга.

Кроме этого, вредоносное ПО может заставлять смартфоны добывать криптовалюту или же устанавливать рекламу.