Смартфон Motorola RAZR с гибким экраном стал доступен для заказа в РФ08.12.2020 16:40
Бренд Motorola на российском рынке начал прием заказов на свой смартфон Motorola RAZR.
Смартфон Motorola RAZR с гибким экраном стал доступен для заказа в РФ с 8 декабря. Прием заявок будет осуществляться по 21 декабря, причем стоит отметить, что гибкий смартфон предлагается только в «Связном».
Оценили новинку в 119 990 рублей. Напомним, что в аппарате имеется 6,2-дюймовый дисплей. В сложенном состоянии внешний экран имеет диагональ 2,7 дюйма.
В аппарате установлен процессор Snapdragon 765G, есть поддержка работы в сетях пятого поколения. Оперативной памяти доступно 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ.
За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 2 800 мАч. Что касается камер, что фронтальная получила модуль на 20 Мп, а в основой датчик имеет разрешение 48 Мп.
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