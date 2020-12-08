Бренд Motorola на российском рынке начал прием заказов на свой смартфон Motorola RAZR.

Смартфон Motorola RAZR с гибким экраном стал доступен для заказа в РФ с 8 декабря. Прием заявок будет осуществляться по 21 декабря, причем стоит отметить, что гибкий смартфон предлагается только в «Связном».

Оценили новинку в 119 990 рублей. Напомним, что в аппарате имеется 6,2-дюймовый дисплей. В сложенном состоянии внешний экран имеет диагональ 2,7 дюйма.

В аппарате установлен процессор Snapdragon 765G, есть поддержка работы в сетях пятого поколения. Оперативной памяти доступно 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ.

За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 2 800 мАч. Что касается камер, что фронтальная получила модуль на 20 Мп, а в основой датчик имеет разрешение 48 Мп.