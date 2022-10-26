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Смартфон Motorola Razr 2022 официально дебютировал в Европе

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Motorola начала продажи на европейском рынке своего раскладного компактного смартфона Motorola Razr 2022.

В Китае он был представлен еще 11 августа, но до Европы аппарат добрался только сейчас.

Устройство стало доступно для покупки с 25 октября по цене 1199 евро в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Motorola Razr 2022 предлагают только в черном цвете. В смартфоне установлен 6,7-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 144 Гц. Внешний небольшой экран получил диагональ 2,69-дюйма.

В основе аппарата лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Основная камера содержит два модуля на 50 и 13 Мп, фронтальная получила фотодатчик на 32 Мп.

Motorola Motorola Razr 2022
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