Смартфон Motorola Razr 2022 официально дебютировал в Европе

Motorola начала продажи на европейском рынке своего раскладного компактного смартфона Motorola Razr 2022.

В Китае он был представлен еще 11 августа, но до Европы аппарат добрался только сейчас.

Устройство стало доступно для покупки с 25 октября по цене 1199 евро в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Motorola Razr 2022 предлагают только в черном цвете. В смартфоне установлен 6,7-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 144 Гц. Внешний небольшой экран получил диагональ 2,69-дюйма.

В основе аппарата лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Основная камера содержит два модуля на 50 и 13 Мп, фронтальная получила фотодатчик на 32 Мп.