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Смартфон Motorola Frontier получит 200-Мп камеру и процессор Snapdragon 8 Gen 2

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В сети появились почти все характеристики нового смартфона, который появится в этом году.

Пока точная дата презентации аппарата с названием Motorola Frontier не названа, но вот чем она будет отличаться, уже известно.

Так, в модели установят 6,67-дюймовый экран Full HD+ с кадровой частотой 144 Гц. Для селфи в этой новинке предложат камеру OmniVision OV60A разрешением 60 Мп, а на задней панели расположится камера с модулями на 200 Мп Samsung S5KHP1, 50 Мп Samsung JN1 и 12 Мп Sony IMX663.

Работать аппарат будет на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, который дополнят от 8 до 12 ГБ оперативной и от 128 до 256 Гб встроенной памяти.

Что касается аккумулятора, то его емкость не названа, но сообщается, что он будет поддерживать 125-ватную проводную зарядку и 50-ватную беспроводную. Операционная система в Motorola Frontier будет Android 12.

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