Смартфон Motorola Edge+ показали на официальном тизере

Компания Motorola начала тизерить свою новинку — Motorola Edge+.

Этот аппарат для бренда станет первым, оснащенным поддержкой сетей пятого поколения и частотой экрана 90 Гц.

Недавно компания опубликовала первый тизер смартфона и показала, что у него будет экран с загнутым по краям экраном.

Предварительно известно, что у модели будет 6,67-дюймовый экран с разрешением FullHD+.

Работать она будет на процессоре Snapdragon 765G, а основной камере приписывают модули на 108, 16 и 8 Мп. Другие подробности пока не раскрываются. Презентация анонсирована на 22 апреля.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg

— Motorola (@Moto) April 13, 2020