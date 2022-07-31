Смартфон Moto Razr 2022 оснастят процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 Гбайт ОЗУ

Motorola во вторник покажет свою новую «раскладушку» Moto Razr 2022 и первый в мире смартфон с 200 Мп камерой.

Накануне был продемонстрирован Moto Razr 2022 в разложенном состоянии, который уже не будет напоминать классическую серию и в ней уже установят флагманский чип.

Moto Razr 2022 получит 6,7-дюймовый экран с минимальными рамками и врезанной камерой. По словам генерального директора китайского подразделения Lenovo, смартфон Moto Razr 2022 уже можно будет использовать как основной смартфон.

У него внутренний экран по диагонали будет как у флагмана Apple.

В основе аппарата ляжет процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти установят 512 ГБ.

Внешний дисплей в будущей новинки будет 3-дюймовый, и на нем уже можно будет запускать приложения.

Также такой дисплей будет комфортно использовать для селфи на основную 50 Мп камеру с диафрагмой F/1,8. Второй фотодатчик в смартфоне будет на 13 Мп, его объединят с широкоугольной оптикой.