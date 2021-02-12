Смартфон Microsoft Surface Duo поступил в продажу по более низкой цене

Microsoft в существенным запозданием начала продажи своего раскладного смартфона Surface Duo под управлением операционной системы Android.

На старте продаж этот аппарат в США предлагался за 1400 долларов, но теперь его можно купить значительно дешевле – 1000 и 11000 долларов в зависимости от региона.

Surface Duo начали предлагать в Канаде и Мексике. Смартфон доступен на сайте Best Buy по сниженной цене, причем нет никаких проведений акций, посвященных старту продаж уникального смартфона в новых регионах.

Стоит отметить, что Surface Duo разработан на базе процессора Snapdragon 855. Стоит отметить, что уже на момент выхода смартфона в продажу этот процессор считался устаревшим.

В Surface Duo установили два экрана с диагональю 5,6-дюйма. В разложенном состоянии общая диагональ панели составит 8,1 дюйма, а общее разрешение 2700х1800 пикселей.

В целом Microsoft Surface Duo нельзя назвать флагманским смартфоном, так как в нем нет 5G, NFC стереодинамиков, а его 11 Мп камера не имеет стабилизации и ночного режима.