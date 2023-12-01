Смартфон Meizu 21 получил Snapdragon 8 Gen 3 и камеру на 200 Мп

Meizu, популярный производитель смартфонов, представил свою новую флагманскую модель, которая оказалась компактной и привлекательной. Устройство получило название Meizu 21 и порадовало пользователей своими передовыми характеристиками.

Одной из главных особенностей нового смартфона стал его экран, произведенный компанией Samsung. Диагональ составляет 6,55 дюйма, а рамка вокруг экрана имеет всего 1,74 мм толщины. Кроме того, частота регулировки ШИМ экрана составляет 1920 Гц, что гарантирует плавное и комфортное отображение контента.

Meizu 21 также обладает передовой системой безопасности — ультразвуковым сканером отпечатков пальцев последнего поколения. Благодаря этому сканеру, разблокировка смартфона занимает всего 0,075 секунды, что делает процесс максимально быстрым и удобным для пользователей.

Важным аспектом нового смартфона является его производительность. Meizu 21 оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, который гарантирует быструю и плавную работу устройства. Для эффективного охлаждения процессора была предусмотрена специальная система охлаждения большой площадью в 37 345 мм2.

Батарея Meizu 21 имеет емкость 4800 мАч, что обеспечивает долгое время автономной работы. Кроме того, смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро заряжать устройство.

Особое внимание уделяется камерам Meizu 21, которые оснащены датчиками Samsung. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя, а основная камера состоит из 200-мегапиксельного датчика с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельного датчика со сверхшироким объективом и 5-мегапиксельного датчика для анализа глубины сцены.

Meizu 21 доступен в трех конфигурациях: 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Розничные продажи стартуют 5 декабря.