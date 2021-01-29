Смартфон Meizu 18 с подэкранной камерой показали на видео

Meizu готовится к презентации своего нового флагманского смартфона Meizu 18. Эта модель получит процессор от компании Qualcomm и экран с частотой обновления 120 Гц.

Meizu в прошлом месяце объявила о сотрудничестве с Qualcomm, а это означает что смартфоны китайского производителя будут выпускаться на базе процессоров Snapdragon.

В Meizu 18 установят самый мощный на данный момент мобильный процессор — Snapdragon 888.

Помимо этого, в аппарате будет OLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, мощная быстрая зарядка и перископная камера.

В сети недавно появилось видео с работающим Meizu 18. В этом смартфоне нет вырезов и отверстий для фронтальной камеры. Сообщается что фото-модуль находится под экраном.

Стоит отметить, что на рынке уже существует аппарат с подэкранной камерой – это ZTE Axon 20 5G. Его представили еще осенью 2020 года.