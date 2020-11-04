Смартфон LG Project B с подвижным дисплеем появился на рендерах

После анонса LG Wing компания сосредоточилась на грядущем смартфоне, и, похоже, он будет гибким. В следующем году LG сосредоточится в основном на двух из них. Один из них — Rainbow, а другой — проект B. Ожидается, что первый из них будет классическим флагманом, который, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2021 года. Предполагается, что он станет продолжением V-серии LG. В следующем будет раскладывающийся экран.

Предполагается, что B-проект сделает этот прокатный дисплей для пользователей. Он имеет внешний вид, в котором часть экрана будет свернута для компактности, но будет развернута во время использования для экранов большего размера.

Недавно появилось несколько патентов, и похоже, что это относится к Project B, то есть к смартфону с выдвижным дисплеем. Возможно, он не будет преемником нынешнего LG Wing, он будет совершенно новым с новым дизайном. Новый документ показывает нам, как LG работает с гибким AMOLED, чтобы использовать его в грядущем смартфоне.

Из этих отчетов мы получили представление о том, как будет работать грядущий складной смартфон. Это позволит пользователю тянуть дисплей наружу с любой стороны. Эта технология придаст экрану переменную длину, если мы сравним его с режимом сворачивания.

Компания также указывает, что расширения дисплея могут использоваться по-разному относительно содержимого главного экрана. В случае просмотра видео или переключения между разными видами камеры может быть покадровый просмотр. На данный момент компания показала нам только это количество.