Новый смартфон LG G9 ThinQ, как ожидается, дебютирует в первой половине года.

О нем постепенно появляются первые подробности, которые пока не много. Так, недавно инсайдеры сообщили, что смартфон LG G9 ThinQ создают на базе процессора Snapdragon 765G.

Как известно, этот процессор создавался для смартфонов среднего уровня, которые смогут иметь поддержку 5G.

Что касается других подробностей, то смартфону приписывают четверную камеру, USB Type-C и обычный разъем для наушников.

Также ожидается, что фронтальная камера нового LG G9 ThinQ будет расположена в каплевидном вырезе. Информации о других характеристиках пока нет.