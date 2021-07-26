Первый Microsoft Surface Duo оказался провальным смартфоном, и в этом виновата сама Microsoft.

Сейчас компания ведет разработку второго поколения Surface Duo и судя по недавно опубликованным фотографиям, аппарат уже готов к производству.

Второе поколение Microsoft Surface Duo засветилось в Сети благодаря авторитетному инсайдеру, который сообщает, что аппарат будет представлен в сентябре или октябре.



В новом раскладном смартфоне останется прежняя концепция – два раздельных экрана. Ожидается, что в смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 888 с 5G модемом и как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

На фото можно увидеть, что на тыльной стороне смартфона появится тройная камера, размещённая в крупном блоке, рядом с ним видна светодиодная фотовспышка и отверстие микрофона.

Источник пишет, что Surface Duo получит порт USB Type-C, модуль NFC и сканер отпечатка пальца в кнопке питания.