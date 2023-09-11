Смартфон-клатч Honor V с 19 сентября появится на китайском рынке

1 сентября, компания Honor представила концептуальный телефон Honor V Purse, который совмещает характеристики складного смартфона и сумки-клатча. Устройство оснащено сменными ремешками и цепочками из веганской кожи, что придает ему облик сумочки. Хотя при представлении устройства на выставке IFA 2023 не было сказано, будет ли оно доступно для покупки, сегодня бренд подтвердил, что оно будет представлено в Китае 19 сентября в 19:30 по местному времени.

С дизайнерской точки зрения, Honor V Purse схож с Huawei Mate Xs 2 за счет общих характеристик складных смартфонов с изогнутым внешним дисплеем. Профиль V-кошелька тонкий — всего 9 мм. В отличие от других складных телефонов, таких как Honor Magic V2, Samsung Galaxy Z Fold 5 и Xiaomi MIX Fold 3, у V Purse нет второго дисплея.

Важно отметить, что Honor V Purse остается концептуальным телефоном, а не функциональным кошельком. Тем не менее, его можно использовать как сумочку, благодаря сменным ремешкам-цепочкам. Дизайн V Purse, по заявлению Honor, представляет собой синтез физических элементов, таких как ремешки, с интерактивными стилями Always-On Display (AOD).

Основная цель состоит в создании универсального аксессуара благодаря сменным ремешкам и различным дизайнам AOD с обеих сторон. Это позволяет комбинировать Honor V Purse с различными нарядами и способствует экологичности за счет сокращения потребности в быстрой моде. В некоторых сообщениях утверждается, что Honor V Purse может быть оснащен чипом Snapdragon 778G и поддерживать быструю зарядку мощностью 35 Вт.