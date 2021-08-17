Смартфон iQOO Z5 скоро появится на индийском рынке

Пару месяцев назад iQOO при поддержке Vivo выпустила на индийский рынок смартфон iQOO Z3 5G. Теперь похоже, что китайская компания готовится запустить в Индии своего преемника, получившего название iQOO Z5.

Типстер Мукул Шарма сообщил, что грядущий iQOO Z5 может скоро появиться на индийском рынке. Это происходит в тот момент, когда устройство было обнаружено в базе данных IMEI, в котором раскрывается его номер модели и прозвище.

Однако не так много подробностей о грядущем смартфоне с номером модели I2018 не раскрывается. Учитывая, что смартфон уже был сертифицирован несколькими агентствами, есть вероятность, что iQOO Z5 может быть официально запущен в ближайшие дни или недели.

В преддверии официального запуска ожидается, что компания поделится тизерами своих функций. Поскольку смартфон планируется запустить всего через пару месяцев после запуска его предшественника, он, вероятно, будет иметь небольшие обновления. Текущий iQOO Z3 оснащен ЖК-экраном с частотой 120 Гц, поэтому модель iQOO Z5 может выбрать панель дисплея AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Внутри устройство может работать на более быстром чипсете Qualcomm Snapdragon 778G вместо Snapdragon 768G So C, который использовался в его предшественнике. Также ожидается тройная камера на задней панели и боковой датчик отпечатков пальцев.

Источник — Astera.