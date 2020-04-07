Смартфон iQOO Neo 3 получит экран с частотой обновления до 120 Гц

iQOO Neo 3 на рынке будет конкурировать со смартфоном Redmi K30 Pro, и по новым данным, китайская новинка в отличие от K30 Pro получит экран с частотой обновления 120 Гц.

Такие данные приводит сетевой информатор Digital Chat Station. По его данным, экран смартфона сможет работать на частоте 60 и 90 Гц, а также 120 Гц.

Напомним, Redmi K30 Pro получил матрицу с частой обновления 60 Гц, дисплей диагональю 6,67-дюйма, 64 Мп основную камеру и процессор Snapdragon 865.

Памяти в аппарате 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. В iQOO Neo 3 тоже ожидается процессор Snapdragon 865.